Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes ! 20 janvier 2024, Albi.

Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes ! 20 et 21 janvier 2024 Les Compagnons du Devoir entrée libre

Formateurs, apprentis et itinérants en cours de Tour de France seront sur place pour présenter leurs métiers et répondre aux questions des visiteurs. Et si voyager fait partie de vos ambitions, profitez-en pour en apprendre davantage sur le Tour de France !

Les Compagnons du Devoir 2 Rue Maréchal Lyautey, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://compagnons-du-devoir.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 77 89 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T09:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

2024-01-21T09:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

