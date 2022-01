Les Compagnons des Planches : Entre 15H et 15H30 La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les Compagnons des Planches : Entre 15H et 15H30 La MAVA, 5 février 2022, Lille. Les Compagnons des Planches : Entre 15H et 15H30

du samedi 5 février au dimanche 6 février à La MAVA

Si mentir est un plaisir, regarder un menteur professionnel peut être aussi jubilatoire. A la condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Surtout vers quinze heures, quinze heures trente. SPECTACLE CARITATIF POUR L’ASSOCIATION PLEIN LES BOTTES

www.lamava.fr

Si mentir est un plaisir, regarder un menteur professionnel peut être aussi jubilatoire. La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:00:00 2022-02-05T22:00:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille lieuville La MAVA Lille Departement Nord

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/