Les Compagnons de Fumel ouvrent leur Cayenne Fumel, 19 juillet 2022, Fumel.

Les Compagnons de Fumel ouvrent leur Cayenne Fumel

2022-07-19 – 2022-07-19

Fumel Lot-et-Garonne

EUR 4 4 Créée en 1895 la Cayenne de Fumel fait partie de l’histoire de la ville industrielle.

Des décennies durant les Compagnons vont former les apprentis dans les métiers de la métallurgie comme les mouleurs, fondeurs, forgerons, mécaniciens, ainsi que les menuisiers et les dactylographes.

Cet été les Compagnons de Fumel ouvrent les portes de leur Cayenne et vous présentent les professions qu’ils exercent : taille de pierre, dinanderie (travail sur les objets en cuivre jaune et en laiton), pâtisserie, travail sur le sucre …

Une exposition permanente des chefs-d’œuvre anciens et récents est visible sur place.

+33 5 53 71 13 70

Fumel

