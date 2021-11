Lutter Lutter 68480, Lutter Les compagnons charpentiers en découverte – tout public Lutter Lutter Catégories d’évènement: 68480

Lutter

Les compagnons charpentiers en découverte – tout public Lutter, 13 novembre 2021, Lutter. Les compagnons charpentiers en découverte – tout public Lutter

2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Lutter 68480 Lutter 0 EUR Les Compagnons itinérants du Tour de France se retrouvent régulièrement pour des journées de formation. Vous pourrez les découvrir à Lutter au cours de leurs ateliers de démonstrations.

Ils travailleront sur la réparation et l’assemblage des poutres du Grenier de Lutter, une charpente du début du XVIIe siècle sauvée de la démolition par l’association Lutter en Découverte. Stands d’information sur les Compagnons, documentation, stands ludiques Buvette, tartes flambées Ateliers de démonstrations, stands d’information sur les Compagnons, documentation. Stands ludiques, buvette, tartes flambées +33 6 74 07 04 64 Les Compagnons itinérants du Tour de France se retrouvent régulièrement pour des journées de formation. Vous pourrez les découvrir à Lutter au cours de leurs ateliers de démonstrations.

Ils travailleront sur la réparation et l’assemblage des poutres du Grenier de Lutter, une charpente du début du XVIIe siècle sauvée de la démolition par l’association Lutter en Découverte. Stands d’information sur les Compagnons, documentation, stands ludiques Buvette, tartes flambées Lutter

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 68480, Lutter Autres Lieu Lutter Adresse Ville Lutter lieuville Lutter