Les Compagnons Artistes
Crèvecœur-le-Grand
2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

De nombreux artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, vitraillistes, ferronniers d'art, photographes, dentellières, encadreurs proposeront en exposition/vente leurs créations. Entrée libre

compagnonsartistes@gmail.com
+33 6 04 05 31 42
https://www.lescompagnonsartistes.com/

