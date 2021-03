Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250, Saint-Brevin-les-Pins LES COMMERÇANTS DE ST-BREVIN FÊTENT PÂQUES Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: 44250

Saint-Brevin-les-Pins

LES COMMERÇANTS DE ST-BREVIN FÊTENT PÂQUES, 4 avril 2021-4 avril 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

Saint-Brevin-les-Pins 44250 « LES TALENTS BREVINOIS » fêtent Pâques à Saint-Brevin.

Pâques est synonyme de bonne nouvelle….

…venez participer à la pêche à la ligne aux oeufs de pâques organisée par les Commerçants de Saint-Brevin. Venez chercher votre clé pour participer, chez les commerçants partenaires (ou 0.50€ sans achat) ! Nous vous espérons nombreux à participer et… que la chance soit avec vous ! acab.stbrevin@gmail.com +33 2 40 39 44 38 https://fr-fr.facebook.com/acabrevin/ « LES TALENTS BREVINOIS » fêtent Pâques à Saint-Brevin.

