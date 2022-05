Les Commandos français du Jour J à Ouistreham Ouistreham, 9 juin 2022, Ouistreham.

Les Commandos français du Jour J à Ouistreham Ouistreham

2022-06-09 – 2022-06-09

Ouistreham Calvados

HistoriCités (Thierry DINDELEUX), vous propose une promenade commentée sur les traces des commandos français venus libérer la ville de Ouistreham. Vous passerez par les hauts lieux de la libération de Sword Beach et de la cité balnéaire.

Informations pratiques :Inscriptions au 02.31.96.33.37 ou au 01.43.50.15.15Au plus tard 48 heures avant la promenadeLes enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte

Au vu de l’épidémie COVID 19, le programme pourra être adapté le cas échéant en fonction de l’évolution des instructions des pouvoirs publics.

Plus d’informations sur le site d’HistoriCités.

Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-04-30 par