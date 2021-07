Meung-sur-loire Médiathèque de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Les comics : histoire des héros et super-héros d’hier et aujourd’hui Médiathèque de Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Les comics : histoire des héros et super-héros d’hier et aujourd’hui Médiathèque de Meung-sur-Loire, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Meung-sur-loire. Les comics : histoire des héros et super-héros d’hier et aujourd’hui

du jeudi 15 juillet au samedi 6 novembre à Médiathèque de Meung-sur-Loire

Prêtée par la Médiathèque départementale du Loiret, cette exposition est composée de 10 panneaux et de nombreux documents qui illustrent et racontent l’histoire de la bande dessinée américaine. Le comics est à l’origine des célèbres héros aux pouvoirs extraordinaires. L’occasion de revivre les aventures de Spiderman, Batman, X Men… Venez redécouvrir les héros des plus grands Comics Médiathèque de Meung-sur-Loire 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T19:30:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T09:30:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-20T16:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T19:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-27T16:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T19:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T09:30:00 2021-07-31T12:30:00;2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T09:30:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T19:30:00;2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T09:30:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T09:30:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T14:30:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T16:00:00 2021-08-12T19:30:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T09:30:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-17T16:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T09:30:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T16:00:00 2021-08-19T19:30:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T09:30:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-24T16:00:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-26T16:00:00 2021-08-26T19:30:00;2021-08-27T14:30:00 2021-08-27T18:30:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T12:30:00;2021-08-31T16:00:00 2021-08-31T18:30:00;2021-09-01T09:30:00 2021-09-01T12:30:00;2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T16:00:00 2021-09-02T19:30:00;2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T09:30:00 2021-09-04T12:30:00;2021-09-07T16:00:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T09:30:00 2021-09-08T12:30:00;2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T16:00:00 2021-09-09T19:30:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T12:30:00;2021-09-14T16:00:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T12:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T16:00:00 2021-09-16T19:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-21T16:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T12:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T16:00:00 2021-09-23T19:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T12:30:00;2021-09-28T16:00:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T12:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T16:00:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:30:00;2021-10-05T16:00:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T16:00:00 2021-10-07T19:30:00;2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-12T16:00:00 2021-10-12T18:30:00;2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T12:30:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-14T16:00:00 2021-10-14T19:30:00;2021-10-15T14:30:00 2021-10-15T18:30:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-19T16:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T12:30:00;2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-21T16:00:00 2021-10-21T19:30:00;2021-10-22T14:30:00 2021-10-22T18:30:00;2021-10-23T09:30:00 2021-10-23T12:30:00;2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:30:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:30:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T18:30:00;2021-10-28T16:00:00 2021-10-28T19:30:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T18:30:00;2021-10-30T09:30:00 2021-10-30T12:30:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T08:30:00 2021-11-03T11:30:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T18:30:00;2021-11-05T13:30:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de Meung-sur-Loire Adresse 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Médiathèque de Meung-sur-Loire Meung-sur-loire