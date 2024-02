LES COMEDIES MUSICALES CITE DES CONGRES Nantes, samedi 5 avril 2025.

Après trois tournées à succès depuis 2022 réunissant plus de 50.000 spectateurs,LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour une nouvelle série de dates événement en 2025 !Avec : Cécilia CARA, Damien SARGUE, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI, GwendalMARIMOUTOU, Alexis LOIZON Guest.Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédiesmusicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubesdes comédies musicales françaises et internationales.100% en live avec leurs musiciens.Plus de 50 tubes et 2H de spectacle !“Un spectacle qui déchaîne le public” – M6“ Un spectacle chaleureux et nostalgique” – Feel the vibe“ Le meilleur des comédies musicales sur scène” – M6

Tarif : 36.00 – 54.00 euros.

Début : 2025-04-05 à 20:00

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44