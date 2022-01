LES COMÉDIES MUSICALES Bruguières, 21 janvier 2022, Bruguières.

LES COMÉDIES MUSICALES LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

2022-01-21 – 2022-01-21 LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie

Bruguières Haute-Garonne Bruguières

40 EUR 40 45 Vous les connaissez tous, ils sont des figures emblématiques des comédies musicales françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour ré-interpréter en solo, duo, trio, collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes.

Préparez-vous à une immersion au cœur des plus grands spectacles musicaux français et internationaux interprétés par leurs artistes originaux !

Vous les connaissez tous, ils sont des figures emblématiques des comédies musicales françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour ré-interpréter en solo, duo, trio, collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes.

LE BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières

dernière mise à jour : 2022-01-19 par