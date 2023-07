Melissa Miel, visite gratuite chez un apiculteur Les Combettes Cheissoux, 4 juillet 2023, Cheissoux.

Cheissoux,Haute-Vienne

Visite guidée gratuite du rûcher. Le mystérieux secret des abeilles dévoilé par des méthodes pédagogiques modernes, discussion autour de la faune et la flore du Limousin, préservation du site, pollinisation, fécondation de la reine , ponte… Ruche sous verre. Le Limousin d’Azur permet la production de la lavande et du lavandin. C’est une plante très mellifère, une excellente nourriture pour les abeilles, et son parfum est présent dans le miel. L’huile essentielle produite sur place est d’une rare qualité. Uniquement le mardi et le jeudi de 16h à 17h..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 17:00:00. .

Les Combettes

Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free guided tour of the apiary. The mysterious secret of bees revealed using modern teaching methods, discussion of the flora and fauna of the Limousin, preservation of the site, pollination, queen fertilization, egg-laying? Hive under glass. The Limousin d’Azur region produces lavender and lavandin. Lavender is a highly melliferous plant, excellent food for bees, and its fragrance is present in honey. The essential oil produced on site is of rare quality. Tuesdays and Thursdays only, from 4pm to 5pm.

Visita guiada gratuita al colmenar. El misterioso secreto de las abejas revelado con métodos pedagógicos modernos, debate sobre la flora y la fauna del Lemosín, conservación del lugar, polinización, polinización de reinas, puesta de huevos.. Colmena bajo cristal. En el Lemosín Azul se cultiva la lavanda y el lavandín. La lavanda es una planta muy melífera, excelente alimento para las abejas, y su aroma está presente en la miel. El aceite esencial producido in situ es de una calidad poco común. Sólo los martes y jueves de 16.00 a 17.00 h.

Kostenlose Führung durch den Bienenstock. Das geheimnisvolle Geheimnis der Bienen wird durch moderne pädagogische Methoden enthüllt, Diskussion über die Fauna und Flora des Limousin, Erhaltung des Standorts, Bestäubung, Befruchtung der Königin, Eiablage? Bienenstock unter Glas. Im Limousin d’Azur werden Lavendel und Lavandin angebaut. Lavendel ist eine sehr honigreiche Pflanze, eine ausgezeichnete Nahrung für Bienen und sein Duft ist im Honig enthalten. Das vor Ort produzierte ätherische Öl ist von seltener Qualität. Nur dienstags und donnerstags von 16:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Portes de Vassivière