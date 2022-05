LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

2022-06-15 21:30:00 – 2022-06-15 23:00:00 Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. À mesure que progresse l’émission de radio, une conversation voit le jour entre ces deux femmes, comme un dialogue entre deux générations. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ?

Comment reçoit-on cet héritage ? La parole de Simone Veil traverse le temps. Une parole tournée vers les générations futures et – envers et contre tout – un regard confiant porté sur l'avenir.

