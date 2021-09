Paris Maison de l'air île de France, Paris Les Colporteurs Maison de l’air Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Colporteurs Maison de l’air, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

L’IMPROBABLE ET LA DEMESURE – Installation / Vidéo / Exposition / Performance. Les Colporteurs regroupent des artistes, artisans, inventeurs et chercheurs issus d’horizons multiples et diversifiés. Pour la Nuit Blanche, ils invitent les artistes et artisans de Belleville à participer au projet « L’improbable et la démesure » : Une installation d’œuvres suspendues, flottant en lumière noire dans la Maison de l’Air occupera la totalité de la nef du pavillon et sera visible de l’extérieur, à travers les hautes baies vitrées. La lumière noire révèlera des formes étincelantes et poétiques jusque-là insoupçonnées de l’exposition « Sublime Objet », dont l’installation est le préambule. Interventions artistiques, projections et performances en extérieur, devant la Maison de l’Air. En partenariat avec : Artistes et Artisans de Belleville Avec le commissariat de : Mô Mathey et Les Colporteurs Nuit Blanche -> Nuit Blanche Maison de l’air 27 rue piat Paris 75020

11 : Pyrénées (225m) 11 : Jourdain (479m) 71, 20, 96, 26 T3 Butte du Chapeau Rouge ; Hôpital Robert-Debré ; Porte des Lilas

Contact :Les Colporteurs http://www.lescolporteurs.com/fr/

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

