LES COLPORTEURS D’HISTOIRES, FESTIVAL DU CONTE ET DE L’ORALITÉ: UN TRÈS BEAU JOUR

2022-10-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-22 10:45:00 10:45:00 Pour les petits, les tout-petits, les tout-tout-petits… mais aussi et bien sûr leur papa, leur maman… leur mamy, leur papy…

Avec Marie-France PAINSET

45 min – dès 1 mois C'est comme une musique aux dessus de nos berceaux. Les mots chantent alors qu'ils sont encore mystère… Des broderies comme des tableaux se dévoilent au grè de poèmes, chants, musiques…

