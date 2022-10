LES COLPORTEURS D’HISTOIRES, FESTIVAL DU CONTE ET DE L’ORALITÉ: O JANIS Pompey Pompey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Pompey O Janis par Hélène PALARDY

Biopic intime et décalé

1h15 – Tout public dès 14 ans Dans les années 60, Janis Joplin fait une entrée fracassante dans le panthéon du rock et bouscule les normes. Femme libre, comète flamboyante, la chanteuse blanche à la voix noire devient une icône à l’âge de 27 ans.

Seule en scène avec sa guitare, la conteuse et chanteuse rock Hélène PALARDY partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec Janis Joplin depuis des années. Elle offre à ce biopic intime et décalé une interprétation vocale bluffante. C’est ici l’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes dans une société en plmeine mutation et de rappeler ce que son époque dit de la nôtre. laurent-cartillone.mairie@pompey.fr +33 3 83 49 93 60 Pompey

