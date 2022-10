LES COLPORTEURS D’HISTOIRES, FESTIVAL DU CONTE ET DE L’ORALITÉ: CONFÉRENCE DE MARIE FRANCE PAINSET Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle Conférence de Marie France PAINSET, organisée en partenariat avec la médiathèque départementale, dans le cadre du label Premières Pages du Département Entre corps et paroles Accordons-nous ces temps précieux, libre de jouer, de rêver. Chantons, jouons, racontons, lisons…

Partageons cette capacité que nous avons, êtres humains, de faire naître en nous des images, des sensations, des émotions…

Marie France PAINSET interroge le regard que nous portons sur l’enfance, échanger sur notre relation au petit d’homme.

Découvrir, redécouvrir la richesse des berceuses, des comptines et des formulettes, patrimoine ancien sans cesse renouvelé et le faire chanter à nos oreilles en jouant avec la poésie des sons, des mots et des images mediatheque@ville-liverdun.fr +33 3 83 24 67 95 https://mediatheque.meurthe-et-moselle.fr/agenda Salle Galilée Place de la Cagnotte Liverdun

