Meurthe-et-Moselle

2022-10-22 17:00:00 – 2022-10-22 18:15:00

Meurthe-et-Moselle Liverdun Balade contée avec léa PELLARIN

Un voyage au coeur de la ville ou de la campagne

1h15 – Tout public dès 5 ans

Départ devant la Médiathèque

Participation au chapeau (prix libre) Même au coeur de la ville, il n’est pas rare de croiser un renard, une fouine, un loup ou Femme-qui-sait la sorcière… Laisse tes pas te guider, ouvre tes yeux et tes oreilles et découvre les secrets, la nature bien cachée en ville. La main posée sur le coeur de l’arbre, touche l’écorce pour entendre la voix de l’arbre monde. +33 3 83 24 67 95 Liverdun

