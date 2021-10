Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Les colporteurs de jeux Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Les colporteurs de jeux Cluny, 2 novembre 2021, Cluny. Les colporteurs de jeux 2021-11-02 10:30:00 – 2021-11-03 16:30:00 Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny

L'association des colporteurs de jeux animeront l'abbaye en installant leur stand au cœur du monument. Les visiteurs plongent alors dans des parties de jeux médiévaux issue de leur collection datant du XIIIe siècle. Jean-Luc Maréchal anime les séances, en tenue d'époque, pour le bonheur des petits et des grands. Envie de vous défier en famille ? Découvrez les passe-temps du Moyen-Âge. Essayez-vous aux jeux de mérelle, aux osselets ou encore de court lapin. Cette année, de nouveaux jeux sont à découvrir !

+33 3 85 59 15 93 http://www.cluny-abbaye.fr/

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Ville Cluny lieuville 46.43466#4.65937