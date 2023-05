Les Colporteurs : +Brauer, Angélique, Cécile Bourdais, Jérôme Grivel, Marc Guillermin, Mô Mathey, Catherine Olivier Métallerie Grésillon, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. gratuit

La Puissance de l’humble / Performance et installation / Sept artistes révèlent la dynamique d‘une des dernières métalleries de Paris.

LES COLPORTEURS regroupent des artistes, artisans, inventeurs et chercheurs de l’Est parisien qui interrogent le monde qui les entoure ; ils proposent des actions artistiques et des rencontres dans des lieux improbables.

Sept artistes s’immiscent dans l’une des dernières métalleries de Paris pour faire corps avec elle et la sublimer par l’art et la poésie. La métallerie devient une œuvre d’art elle-même, saisissante par la force de son histoire et de son activité.

Les artistes s’emparent de matériaux qui vont vibrer dans les lieux et tour à tour contraster ou se fondre dans l’atelier. Au détour des machines, des œuvres intemporelles jaillissent, légères et délicates, ou puissantes et robustes.

Avec le commissariat de Mô Mathey.

Métallerie Grésillon 48 rue Ramponeau 75020 Paris

Contact : https://www.gresillon-paris.fr/

+Brauer (Graphisme ) – Mô Mathey (Photographie)