Les Colons / Rencontre avec Harry Allouche* Le Cratère Toulouse, lundi 18 mars 2024.

Harry Allouche est le compositeur de la musique du film

Les Colons, de Felipe Gálvez Haberle / 1h37 / France / Avec Mark Stanley, Camilo Arancibia, Benjamín Westfall, Alfredo Castro, Mishell Guaña, Agustín Rittano, Mariano Llinás, Sam Spruell, Adriana Stuven, Luis Machín, Marcelo Alonso

Synopsis : Chili, début du 20e siècle. José Menéndez, riche propriétaire terrien, engage trois cavaliers pour délimiter le périmètre de sa vaste propriété et ouvrir une route vers l’océan Atlantique à travers la vaste Patagonie.

Le réalisateur chilien signe un premier long métrage brillant et engagé sur une page méconnue de l’histoire de son pays : l’extermination de la population autochtone. Sans concession aucune. Franceinfo Culture

