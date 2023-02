Les Colocs COMEDIE DE TOURS TOURS Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Les Colocs COMEDIE DE TOURS, 2 mars 2023 00:00, TOURS. Les Colocs LES COLOCKS. Un spectacle à la date du 2023-03-02 au 2023-04-26 20:45. Tarif : 20.0 20.0 euros. COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . Depuis 17 ans à l’affiche, cette comédie met en scène 3 boulets attendrissants… Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont « montés sur la capitale » pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à « ça » !. Votre billet est ici. Depuis 17 ans à l’affiche, cette comédie met en scène 3 boulets attendrissants… Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont "montés sur la capitale" pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à "ça" ! Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu COMEDIE DE TOURS Adresse 39 RUE MICHELET Ville TOURS Tarif 20.0-20.0 euros lieuville COMEDIE DE TOURS TOURS Departement Indre-et-Loire

COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Les Colocs COMEDIE DE TOURS 2023-03-02 was last modified: by Les Colocs COMEDIE DE TOURS COMEDIE DE TOURS 2 mars 2023 00:00 COMEDIE DE TOURS TOURS

TOURS Indre-et-Loire