LES COLOCS Centre Culturel Antoine de st Exupery Caraman, samedi 30 novembre 2024.

Les ColocsRobert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais… Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça ! Quiproquos, surprises et crises de nerfs… Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre.

Tarif : 20.20 – 20.20 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:45

Centre Culturel Antoine de st Exupery CENTRE VILLE 31460 Caraman 31