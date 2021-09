Les Colloques de Menton – Le cerveau, ses mystères et ses fantastiques possibilités Palais de l’Europe, 2 octobre 2021, Menton.

Les Colloques de Menton – Le cerveau, ses mystères et ses fantastiques possibilités

Palais de l’Europe, le samedi 2 octobre à 14:30

Les intervenants : **DIDIER VAN CAUWELAERT, écrivain** Romancier, auteur dramatique, scénariste, librettiste, Didier van Cauwelaert cumule, depuis ses débuts, prix littéraires et succès publics. Souvent qualifié « d'écrivain de la reconstruction », il est l'un des rares romanciers français contemporains à avoir été adapté à Hollywood. Traduit dans une trentaine de langues, il a publié plus de quarante livres, qui ont dépassé les six millions d'exemplaires. Au théâtre, il a reçu le Molière 97 du meilleur spectacle musical pour son adaptation du Passe muraille, avec Michel Legrand. Ses pièces lui ont valu le Grand Prix du théâtre de l'Académie française en 1997. Ses romans ont été l'objet d'adaptations cinématographiques notamment Un aller simple en 2001, Sans identité (adapté du roman Hors de moi, publié en 2003) en 2011 et J'ai perdu Albert (2018) qu'il adapte lui-même à l'écran. **Dernier ouvrage paru** : Le pouvoir des animaux (Albin Michel) **BRUNO MILLET-ILHARREGUY, professeur en médecine et en neurosciences** Formé à la thérapie comportementale et cognitive, Bruno Millet-Ilharreguy est professeur de psychiatrie adulte à la faculté de médecine de Paris-Sorbonne. Il exerce à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Il est spécialiste des TOC et de la stimulation cérébrale. Il coordonne également au sein de l'Institut du cerveau (ICM) une unité de recherche clinique pour tester de nouvelles approches technologiques (solution digitale d'autoévaluation par smartphone, algorithme mathématique de prédiction de réponse à un antidépresseur, technique de blocage de la reconsolidation mnésique dans le stress post-traumatique…). Il est actuellement président de la commission de qualification en psychiatrie du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il est déjà l'auteur chez Odile Jacob de Mieux soigner les TOC. **Dernier ouvrage à paraître** : Les désordres du cerveau émotionnel (Odile Jacob) **ANNE-LISE DUCANDA, médecin diplômée en santé et développement de l'enfant** C'est en travaillant 16 ans en PMI et dans les écoles maternelles qu'Anne-Lise Ducanda découvre un nouveau fléau de santé publique : les impacts de la surexposition aux écrans sur les enfants, et notamment les tout petits. Elle alerte depuis 2017 et est aujourd'hui une des principales porte-parole sur ce sujet en France et dans le monde. Elle écrit en 2018 avec le Pr Daniel Marcelli Plaidoyer pour un nouveau syndrome : exposition précoce et excessive aux écrans dans la revue Enfances et Psy. Avec les membres de son collectif COSE, elle publie plusieurs tribunes dans Le Monde et Le Figaro. Elle donne de nombreuses conférences en France et à l'étranger, notamment sous l'égide de l'UNESCO. Dans son premier ouvrage, paru en août 2021, Les tout petits face aux écrans, comment les protéger, elle livre des informations précises et précieuses aux professionnels et aux parents sur les effets des écrans sur les cerveaux en développement et espère une prise de conscience publique et politique sur cette épidémie silencieuse. **Dernier ouvrage paru :** Les tout petits face aux écrans, comment les protéger (Du Rocher)

Entrée libre – Accès selon les mesures sanitaires en vigueur – Port du masque obligatoire

Table ronde animée par Thomas Rabino, historien et journaliste à Marianne

Palais de l’Europe 8 avenue boyer 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



