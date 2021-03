Toulouse Espace Arc-en-Ciel Haute-Garonne, Toulouse Les colles des parents Espace Arc-en-Ciel Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les parents se retrouvent parfois face à des situations éducatives auxquelles ils n’ont pas de réponses. L’Espace Arc-en-Ciel, dans son rôle d’accompagnement à la parentalité, vous invite à venir échanger, rencontrer d’autres parents pour trouver, non pas la bonne réponse, mais des pistes de réflexion. Parler c’est déjà avancer, écouter et échanger avec d’autres c’est faire mûrir sa réflexion. Cet espace a été pensé en partenariat avec un groupe de parents et des professionnels. L’Espace Arc-en-Ciel vous propose deux séances au choix par semaine : le mercredi de 10 h à 11 h 30 et le samedi de 14 h à 15 h 30 à l’Espace Arc-en-Ciel, 3 rue Pierre et Marie Curie. Ce rendez-vous est gratuit, sur inscription au préalable. Il s’adresse uniquement aux parents. Les enfants ne pourront pas assister aux séances. Néanmoins, pour faciliter la venue des parents, l’Espace Arc-en-Ciel propose un service de garderie pour les enfants de plus de 3 ans, sur réservation (au plus tard une semaine avant la séance). « Les colles des parents » auront lieu tous les 15 jours avec une alternance entre un temps d’échanges libres et une thématique. La référente famille animera ce temps et pourra être accompagnée d’un professionnel selon le thème. Pour démarrer ce premier temps de rencontre, l’Espace Arc-en-Ciel vous donne rendez-vous : Mercredi 31 mars ou samedi 3 avril : Les effets du confinement pour vous parents et pour vos enfants, parlons-en. Mercredi 14 ou samedi 17 avril : Echanges libres Inscriptions et informations au 03 85 85 50 45 ou [centre.social@ville-gueugnon.fr](mailto:centre.social@ville-gueugnon.fr)<mailto:[centre.social@ville-gueugnon.fr](mailto:centre.social@ville-gueugnon.fr)>

Nombre de places limité à 10 personnes – Port du masque obligatoire

