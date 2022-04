Les collections “vues par…” Musée de préhistoire de Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Nous côtoyons au quotidien les collections du musée. Nous connaissons aussi celles, invisibles aux yeux des visiteurs, qui sont conservées hors des vitrines. Pourtant elles nous apprennent aussi beaucoup sur notre histoire commune. Ces objets nous sont familiers, et nous avons envie de vous en parler ce soir. Conservateur, médiateur, chercheur… tous passionnés, nous vous présenterons chacun un objet choisi dans les réserves du musée et qui nous tient à cœur ! 4 présentations : à 19h30, 20h15, 20h45 et 21h30 (horaires indicatifs) Histoires insoupçonnées. Les collections du musée « vues par … » Musée de préhistoire de Carnac Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC Carnac Morbihan

