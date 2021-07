Montigny-le-Bretonneux Fort de Saint-Cyr - Archives photographiques Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Les collections photographiques de la médiathèque de l’architecture et du patrimoine Fort de Saint-Cyr – Archives photographiques Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Vous aurez un aperçu de l’architecture du fort militaire construit après la guerre de 1870, entre 1874 et 1879, et aménagé au début des années 1980 pour recevoir des collections photographiques appartenant à l’État. Une première campagne de travaux en ayant sécurisé l’accès, la visite inclut dorénavant le tunnel menant à la caponnière et la tourelle abritant la machinerie. Constituées à partir de la première commande de l’État en 1851, les collections se composent aujourd’hui de plusieurs millions d’objets : négatifs originaux (sur plaque de verre, papier ou pellicule souple), planches contact, plaques de projection, tirages, ainsi qu’archives de photographes. Vous découvrirez ainsi les compétences et moyens mis en œuvre par la MAP pour leur conservation, leur étude et leur valorisation. Visites à 10h, 11h15, 14h15, 15h30 ; durée : 1h30

Partez à la découverte de collections photographiques du ministère de la Culture conservées dans un fort militaire du 19e siècle. Fort de Saint-Cyr – Archives photographiques Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

