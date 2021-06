Le Bouscat Musée des beaux-arts et d'archéologie Gironde, Le Bouscat Les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Libourne Musée des beaux-arts et d’archéologie Le Bouscat Catégories d’évènement: Gironde

Musée des beaux-arts et d'archéologie, le samedi 3 juillet

Visite libre ———— Installé dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville bâti au XVe siècle et agrandi à la fin du XIXe, le musée a été créé en 1818 sur volonté du duc Elie Decazes (1780-1860), ministre de l’Intérieur et favori du roi Louis XVIII. Originaire de la région, le duc Decazes fit envoyer à Libourne des œuvres majeures issues des collections de l’Etat. Le fonds s’est, ensuite, considérablement enrichi. Le visiteur peut apprécier des oeuvres retraçant l’histoire de l’art du XIVe au XXe siècle : école siennoise, Cranach l’Ancien, Manfredi, élève du Caravage, Falconet et son groupe sculptés en l’honneur de Louis XV, Rodin, Raoul Dufy… Ainsi que des artistes natifs du pays libournais : René Princeteau, ami et maître de Toulouse-Lautrec, Théophile Lacaze et Alphonse Giboin, créateur de somptueux verres émaillés. Le musée possède également de très belles collections d’arts graphiques et ethnographiques, actuellement non présentées, qui feront l’objet d’accrochages futurs. Deux mille cinq cent plaques photographiques complètent ce fonds très riche. Un guide des collections à destinationd es enfants est disponible grauitement à l’accueil du musée. Depuis juin 2021, le musée des Beaux-Arts a rejoint le réseau des « musées Joyeux » signataires de la Charte Môm’art, à découvrir en famille.

Gratuit, sans inscription.

Musée des beaux-arts et d'archéologie Hôtel de Ville 42 place Abel Surchamp, 33500, Libourne

2021-07-03

