Les collections égyptiennes Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 22:30, Rennes.

Nuit des musées Les collections égyptiennes Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 20h30, 21h30, 22h30 Sans réservation dans la limite des places disponibles

Visite flash de 30 mn des collections égyptiennes

Situé en centre ville, le musée des Beaux-Arts de Rennes présente des collections riches et variées : objets antiques et extra-européens, tableaux du XVIème au XXème siècle (Véronèse, Rubens, La Tour, Sérusier, Picasso, etc) et des sculptures.

Parking : Kléber Métro : République Bus arrêt “Musée beaux-arts : 4, 6, 40, 64, 67 Bus arrêt “Lycée Zola” : 54, 55, 56 Vélo STAR : station avenue Janvier

http://www.mbar.org

Parking lot: Kléber Métro: Republic Bus stop(ruling) “Museum Fine Arts: 4, 6, 40, 64, 67 Buses stop(ruling) ” Lycée Zola “: 54, 55, 56 Bike STAR: actual station(resort) in January Without reservation within the limit of available places Saturday 14 May, 20:30, 21:30, 22:30

Located in city centre, the museum of the Fine Arts of Rennes presents rich and varied collections: ancient and extra-European objects, paintings(boards) the from XVIth century till XXth century (Véronèse, Rubens, The Tower, Sérusier, Picasso, etc) and sculptures. hearing impairment

Sin reserva dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:30, 21:30, 22:30

20 quai Emile Zola, 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne