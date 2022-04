Les collections du musée de la préfecture de Police vues à travers le regard du commissaire Maigret Musée de la préfecture de police Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marcel Guillaume (1872-1964), surnommé « L’As de la PJ » et considéré par sa hiérarchie comme le meilleur enquêteur du 36 quai des Orfèvres, était le chef de la brigade spéciale de la police judiciaire de 1928 à 1937. Il a dirigé la plupart des grandes affaires criminelles parisiennes de son temps : de l’arrestation des criminels de la Bande à Bonnot à l’interrogatoire du tueur en série Landru, en passant par l’affaire Violette Nozière. Le commissaire Guillaume devient sous la plume de Georges Simenon le célèbre Jules Maigret. A travers les mémoires du commissaire Guillaume intitulées _Mes grandes enquêtes criminelles, de la bande à Bonnot à l’affaire Stavisky_, venez découvrir d’une nouvelle façon les collections permanentes du musée.

