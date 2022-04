Les collections du Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Saint-Anne Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les collections du Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Saint-Anne Bibliothèque Georges Brassens, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou en écrivant à bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Découvrez les origines et l’histoire de la collection Sainte-Anne ainsi que la constitution du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA). Anne-Marie Dubois proposera de retracer les origines et l’histoire de la collection Sainte-Anne ainsi que la constitution du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne(MAHHSA). Ce parcours sera l’occasion d’évoquer les œuvres et les artistes qui composent la collection, de revenir sur les concepts qui la traversent entre « art des fous » et « art brut » et aussi d’évoquer les missions qui sont celles du musée, à savoir conserver, étudier et valoriser. Anne-Marie Dubois est psychiatre, responsable scientifique du MAHHSA et commissaire d’exposition, responsable des formations en art-thérapie du Centre d’Étude de l’Expression. Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-georges-brassens-1733 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

