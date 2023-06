Atelier de restauration de meubles anciens : une expérience créative pour les jeunes avec Pierre Armengaud, maître artisan ébéniste Les collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien, 16 septembre 2023, Saint-Cyprien.

Expérience artistique pour les jeunes de 12 à 18 ans : découverte de la restauration de meubles anciens avec Pierre Armengaud, un maître artisan ébéniste.

Les collections de Saint-Cyprien 4 rue Émile Zola, 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 21 06 96 http://tourisme-saint-cyprien.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 21 06 96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 21 01 33 »}] La collection François Desnoyer repose sur un legs datant de 1972, comprenant plus de 700 œuvres de l’artiste, accompagnées d’une bibliothèque regorgeant de livres d’artistes, de monographies de peintres et bien d’autres. En étroite collaboration avec Jean Olibo, maire visionnaire de Saint-Cyprien qu’il a rencontré en 1963, François Desnoyer a créé sa propre fondation dans cette commune sur sa recommandation.

En tant qu’école de peinture et d’art, la fondation accueillait des artistes en résidence à Saint-Cyprien pendant un mois. La municipalité prenait en charge leur hébergement et leur nourriture, tandis que les artistes, en échange, laissaient une œuvre à la fondation. Certaines de ces œuvres sont encore visibles dans la ville, comme la statue aux collections, la mosaïque murale à la résidence Desnoyer et la peinture murale à l’école publique.

François Desnoyer lui-même a décrit sa démarche artistique lors d’une conférence donnée le 13 mars 1964 à l’exposition internationale d’art figuratif de Tokyo : « La composition d’un tableau commence une fois que j’ai été choqué par la nature. C’est le point de départ de mon œuvre. J’observe attentivement, je fais plusieurs esquisses colorées, puis j’aboutis à la composition finale. Je suis un réaliste, seule la réalité me procure ce choc initial, ensuite je compose à partir de mes études faites sur le motif, dans mon atelier ». Parking gratuit à la mairie.

©Pierre Armengaud