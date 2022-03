“Les Collectionneurs chez vous !” Mauperthuis Mauperthuis Catégories d’évènement: Mauperthuis

Seine-et-Marne

“Les Collectionneurs chez vous !” Mauperthuis, 20 mars 2022, Mauperthuis. “Les Collectionneurs chez vous !” Salle polyvalente 14 bis rue du Parc Mauperthuis

2022-03-20 07:30:00 07:30:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00 Salle polyvalente 14 bis rue du Parc

Mauperthuis Seine-et-Marne Mauperthuis Présentation d’objets de collection divers et variés passetcie@gmail.com +33 7 83 55 65 25 Salle polyvalente 14 bis rue du Parc Mauperthuis

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie

Détails Catégories d’évènement: Mauperthuis, Seine-et-Marne Autres Lieu Mauperthuis Adresse Salle polyvalente 14 bis rue du Parc Ville Mauperthuis lieuville Salle polyvalente 14 bis rue du Parc Mauperthuis Departement Seine-et-Marne

Mauperthuis Mauperthuis Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauperthuis/

“Les Collectionneurs chez vous !” Mauperthuis 2022-03-20 was last modified: by “Les Collectionneurs chez vous !” Mauperthuis Mauperthuis 20 mars 2022 Mauperthuis Seine-et-Marne

Mauperthuis Seine-et-Marne