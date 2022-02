Les Cogitations / Thomas VDB – S’acclimate / COMPLET L’Entrepôt, 5 mai 2022, Le Haillan.

Les Cogitations / Thomas VDB – S’acclimate / COMPLET

L’Entrepôt, le jeudi 5 mai à 20:30

COMPLET Après le succès de _Bon Chienchien_, Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle aux _Cogitations_ ! Pour en parler ? Le mieux, c’est un mot de Thomas VDB lui-même : _« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !_ _Aujourd’hui, je regarde les infos et… »._ Rendez-vous aux _Cogitations_ pour la suite ! _« Un humoriste d’une drôlerie irrésistible. »_ **Télérama** _« Cool, drôle, déjanté ! »_ **Les Inrocks** _Dans le cadre des Cogitations_ **Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 20€** [**[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/thomas-vdb/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/thomas-vdb/)**](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/thomas-vdb/)

Humour

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



