Les Cogitations / Stéphane Guillon « Sur scène »

**STÉPHANE GUILLON / SUR SCÈNE** Un spectacle écrit et joué par **Stéphane Guillon** Mise en scène : **Anouche Setbon** **Stéphane Guillon à L’Entrepôt pour les Cogitations !** Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ? Guillon a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même jusqu’à prendre des cours de gentillesse. Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour la première fois de sa vie à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul dans sa chambre à haute voix les mêmes phrases : « Bruno Lemaire a du charisme » « Jean-Luc Reichmann est un grand acteur » « Franck Riester manque à la culture » « Xavier Bertrand va sauver la France » « Cyril Hanouna me rend intelligent » « Dupont Aignan est un humaniste » STÉPHANE GUILLON SUR SCÈNE Son nouveau spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit. Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu **Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €** En partenariat avec 20H40 PRODUCTIONS et KI M’AIME ME SUIVE **REPORT du 28 novembre 2021 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle** Dans le cadre du festival LES COGITATIONS [**[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/stephane-guillon-2/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/stephane-guillon-2/)**](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/stephane-guillon-2/)

