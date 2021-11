Le Haillan L'Entrepôt Gironde, Le Haillan Les Cogitations / Pierre-Emmanuel Barré – SPECTACLE COMPLET L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

L'Entrepôt, le dimanche 8 mai 2022 à 21:00

**COMPLET** **REPORT du 23 mai 2021 >>> Vos billets restent valables pour ce spectacle** **PIERRE-EMMANUEL BARRE / PFFF…** **Écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen** Déconseillé aux moins de 16 ans Pierre-Emmanuel Barré est de retour en 2021 avec un tout nouveau spectacle, à découvrir aux Cogitations ! Le pitch : Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche. C’est tout. Bon, on l’avoue, rien n’a encore filtré sur ce qu’il va nous présenter… Pour ceux qui ne le connaitraient pas, il recommandait dans son précédent spectacle au public qui cherchait du familial, du bienveillant et du jamais vulgaire, d’aller plutôt voir Kev Adams. Si certains ont suivi ce conseil, déjà c’est drôle, mais maintenant il est temps de venir vérifier si cette accroche finement ciselée s’applique encore à ce tout nouveau spectacle ! **Dans le cadre du festival LES COGITATIONS** [**[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-pierre-emmanuel-barre/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-pierre-emmanuel-barre/)**](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-pierre-emmanuel-barre/) Humour L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde

