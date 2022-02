Les Cogitations / Haroun – Seuls / COMPLET L’Entrepôt, 15 mai 2022, Le Haillan.

L’Entrepôt, le dimanche 15 mai à 20:30

**COMPLET** Haroun est de retour aux _Cogitations_ avec son nouveau spectacle Seuls ! Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a conquis un large public. Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale, pas de jugement, ni de méchancetés gratuites, juste l’observation pointue et sans concession des incohérences qui jalonnent nos vies. Auteur de tous ses textes, Haroun aime proposer de la nouveauté et surprendre son public. Ses vidéos iconiques font des millions de vues et rassemblent un public de tous les âges. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène : il y aborde la part d’ombre que l’on possède toutes et tous. Parfois, on aimerait qu’elle prenne le dessus. Pour ce nouveau spectacle, Haroun a décidé de la laisser s’exprimer ! « _Aucun doute, Haroun détonne. Un ton posé et un air de gendre idéal, qui cachent un humour noir et pince-sans-rire, où chaque phrase sonne comme une claque à l’actualité dans ce qu’elle a de plus absurde. Fin, drôle et imparable._ » **Télérama** Dans le cadre des Cogitations Plein tarif : 30€ / Tarif réduit : 25€ [**[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/haroun-2/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/haroun-2/)**](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/haroun-2/)

Humour

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T20:30:00 2022-05-15T22:30:00