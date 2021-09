Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Les coffre-forts en ligne Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

le vendredi 22 octobre à 15:00

N’oubliez jamais vos mots de passe grâce aux coffre-forts sécurisés Last Pass et Bitwarden. [↓ Programme annuel des ateliers](https://bit.ly/AteliersBF2021)

Adultes et ados. Gratuit sur inscription. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T16:30:00

