Les clubs de la Commune Bibliothèque Sorbier Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. Jusqu’à 17 ans. gratuit

Inscription à partir du 15 septembre.

Les clubs communards du printemps 1871 nous interrogent sur l’existence possible d’une démocratie directe. Un pouvoir révolutionnaire a été élu. Les parisiens n’y voient qu’une première étape. Les clubs deviennent le véritable poumon de la démocratie. Ils discutent, amendent, critiquent, approuvent ou contestent toutes les décisions prises par les membres de la Commune. Car chaque élu est responsable de son mandat et peut aussi bien être révoqué que soutenu dans le cadre de ces assemblées citoyennes qui se réunissent quotidiennement et partout y compris dans les églises.

Une conférence de Marc Ternant de l’association Printemps 1871 et des amis de la communes de Paris de 1871.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris

Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

