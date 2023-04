Animations de Pâques au château des Cloutous Les Cloutous Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Catégories d’Évènement: Lot

Porte-du-Quercy

Animations de Pâques au château des Cloutous Les Cloutous, 10 avril 2023, Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy. Porte-du-Quercy ,Lot , Porte-du-Quercy Animations de Pâques au château des Cloutous Château les Cloutous Les Cloutous Porte-du-Quercy Lot Les Cloutous Château les Cloutous

2023-04-10 – 2023-04-10

Les Cloutous Château les Cloutous

Porte-du-Quercy

Lot Porte-du-Quercy . 15 EUR 11h : visite du chai de vinification et du chai à bouteilles Ballade dans des vignes âgées de plus de 30 ans et dégustation de notre rosé « Sous l’olivier » Apéritif convivial autour d’un cocktail créé pour l’occasion et ses mignardises salés Déjeuner de Pâques* : L’œuf bio façon Mimosa

Betterave rouge, sauge et œufs de saumon

L’agneau de 7 heures confit à basse température Pruneaux d’ici, jus aux herbes du jardin et sa garniture printanière

Le Rocamadour et sa salade croquante

Dégustation de nos produits : Noix, Huile de noix, miel, vinaigre balsamique aux noix

L’entremet de Pâques signé Corentin Monge, pâtissier au Château de Chambert

Accords mets & vins compris

Café

Repas tout compris le midi 15h30 : traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants & chasse aux bouchons pour les adultes Gouter de Pâques et verre de l’amitié Remise des récompenses Les gagnants des chasses auront un « gros » lot. Tous les participants ( adultes et enfants ) repartirons avec un lot . Fin vers 17H * Le menu peut changer sans préavis

Pour les enfants les portions seront adaptés en fonction de l’âge , nous en parlerons au cas par cas à la réservation ©oeufs de pâques_pixabay

Les Cloutous Château les Cloutous Porte-du-Quercy

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Porte-du-Quercy Autres Lieu Porte-du-Quercy Adresse Porte-du-Quercy Lot Les Cloutous Château les Cloutous Ville Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Departement Lot Tarif Lieu Ville Les Cloutous Château les Cloutous Porte-du-Quercy

Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porte-du-quercy porte-du-quercy/

Animations de Pâques au château des Cloutous Les Cloutous 2023-04-10 was last modified: by Animations de Pâques au château des Cloutous Les Cloutous Porte-du-Quercy 10 avril 2023 Château les Cloutous Les Cloutous Porte-du-Quercy Lot Les Cloutous Porte-du-Quercy Lot Porte-du-Quercy

Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Lot