LES CLOTILDES “POURQUOI PAS NOUS” CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 11 février 2023, TOULOUSE.

LES CLOTILDES “POURQUOI PAS NOUS” CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-25 21:00. Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter. Avec Sarah Digne, Julie Vilardell et Elsa Maure.

L’histoire :

Clotilde et Clotilde et une jeune stagiaire fraîchement arrivée travaillent dans la plus grosse agence de casting cinéma de Paris. Pressées sans relâche par un patron tyrannique, elles craquent et enchaînent les “boulettes”…

