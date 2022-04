LES CLOTILDES DANS : POURQUOI PAS NOUS ?, 23 avril 2022, .

LES CLOTILDES DANS : POURQUOI PAS NOUS ?

2022-04-23 – 2022-04-23

Clotilde et Clotilde, et une jeune stagiaire fraîchement arrivée, travaillent dans la plus grosse agence de casting cinéma de Paris. Pressées sans relâche par un patron tyrannique, elles craquent et enchaînent les “boulettes”… Tout devient alors très rock’n’roll ! Entre comédie et prouesses vocales, ces 3 girls nous enchantent !!

Ce spectacle triomphal, à l’affiche depuis 5 ans, est de retour pour notre plus grand bonheur. Les Clotildes sont irrésistibles et totalement addictives !

