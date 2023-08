Portes Ouvertes au Jardin du Bosc Les Clos Michaux Le Bosc-Renoult, 9 septembre 2023, Le Bosc-Renoult.

Le Bosc-Renoult,Orne

VISITES : tout l’après-midi, visite de la ferme et de la forêt-verger en création.

ANIMATIONS : Stand de crêpes pour le goûter, observation de la biodiversité avec un naturaliste, jeux, cours de cuisine, atelier impression végétale sur tissu…

PRODUCTEURS LOCAUX : en plus de nos légumes bio et de nos fruits, retrouvez les jus de pomme, miel, produits laitiers et cidricoles, bières et pains de producteurs locaux..

2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 19:00:00. .

Les Clos Michaux Les Jardins du Bosc

Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie



VISITS: all afternoon, visit the farm and the forest-orchard in creation.

ANIMATIONS: Pancake stand for afternoon tea, biodiversity observation with a naturalist, games, cooking classes, plant-based fabric printing workshop…

LOCAL PRODUCERS: in addition to our organic vegetables and fruit, you’ll find apple juice, honey, dairy and cider products, beer and bread from local producers.

VISITAS: toda la tarde, visita a la granja y al nuevo bosque-huerto.

ACTIVIDADES: puesto de tortitas para merendar, observación de la biodiversidad con un naturalista, juegos, clase de cocina, taller de estampación de telas con plantas…

PRODUCTORES LOCALES: además de nuestras verduras y frutas ecológicas, encontrarás zumo de manzana, miel, productos lácteos y sidra, cerveza y pan de productores locales.

BESICHTIGUNGEN: Den ganzen Nachmittag über können Sie die Farm und den entstehenden Obstgarten-Wald besichtigen.

ANIMATIONEN: Crêpes-Stand für den Imbiss, Beobachtung der Artenvielfalt mit einem Naturforscher, Spiele, Kochkurs, Workshop zum Drucken von Pflanzen auf Stoffen…

LOKALE ERZEUGER: Neben unserem Biogemüse und Obst finden Sie Apfelsaft, Honig, Milch- und Apfelweinprodukte, Bier und Brot von lokalen Erzeugern.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité