Le jeudi 04 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Si vous êtes fans de… Sexy Sushi, Gwendoline & Lescop

LES CLOPES (22h30)

(Troll wave – Craignos – Paris, FR)

Les Clopes sont à Napalm Death ce que Jackie et Michel sont à Stone et Charden. 7 musiciennes et musiciens, 2 graphistes et une femme statue sont plus ou moins présents, assurant à géométrie variable les tours de chant de cette troupe de dépressifs chômistes, fans de flans et de Pôle Emploi. Après quatre albums et un fanzine écrits aux travers de lunettes blanches et de perruques, Les Clopes font danser le stress, et rocker la buiguine des sous préfectures.

FFO / Si vous aimez : Stupeflip, The Cure, Vald

https://craignos.bandcamp.com/album/qatr

SCIMIA (21h30)

(Electronic new wave – Pyramiid – Paris, FR)

Quand Stanley Kubrick rencontre Giorgio Moroder, les éléments se déchainent et les planètes s’agitent !

Sur fond de sonorités furieusement électroniques, le primate Scimia cogne ses futs et dessine les contours d’un univers synthétique, à base de boucles, samples et séquences, au service d’une projection vidéo habilement organisée.

Le résultat est festif, dansant, entêtant, hypnotique, halluciné. Au programme, une fête kitsch, vintage et à la fois redoutablement moderne.

FFO / Si vous aimez : Carpenter Brut, Koudlam, Stupeflip

https://open.spotify.com/…/5OVlwA4RObGdoEuPekT2J5…

https://www.youtube.com/c/Scimia-Music

La suite de la programmation arrive très vite !

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



