Eglise Saint-Ambroise, le dimanche 19 décembre à 17:00

Assistez à une présentation historique de l’église, suivie d’un concert de cloches et d’un conte de noël. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale nous vous invitons à patienter l’arrivée des fêtes de fin d’année avec nous.

entrée libre et gratuite, passe sanitaire obligatoire

