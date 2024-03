Les clitos voyageurs Fablab L’Etabli Soustons, lundi 11 mars 2024.

Les clitos voyageurs Fablab L’Etabli Soustons Landes

Comment faire en sorte qu’on développe la parole sur les vulves et les clitoris ? Pour le mois des Makeuses, Kannelle du Collectif ArPIS (compte Instagram collectifarpis) propose de créer des objets de médiation par l’art et l’humour. Il s’agira de fabriquer des médaillons représentant des vulves ou des clito et comportant un QRCode renvoyant vers l’histoire d’une vulve ou d’un clito. Ces objets de médiation ont vocation à être disséminés dans tous types de lieux et à passer de main en main pour éveiller la curiosité.

Tu veux écrire un récit ou simplement participer à ce projet politico-artistique ? L’atelier est ouvert à toutes et tous, sur inscription (attention places limitées).

Le prix est libre.

Cet événement est organisé dans le cadre de la deuxième édition du MakerHerFest, un festival distribué qui met à l’honneur les makeuses dans toute la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 14:00:00

fin : 2024-03-11 18:00:00

Fablab L’Etabli 18 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@letabli.net

