Les Clionnades Bourg du Clion Pornic, dimanche 11 août 2024.

Les Clionnades Bourg du Clion Pornic Loire-Atlantique

Les Clionnades à Pornic: un rendez-vous incontournable, festif, convivial et familial.

Le bourg du Clion, à Pornic, s’anime chaque année au mois d’août lors de la fête des Clionnades. Cette manifestation populaire, qui attire beaucoup de visiteurs, propose un programme riche et varié spectacles de rue, animations musicales, expositions, ateliers pour enfants.

4 bonnes raisons de participer aux Clionnades:

s’immerger dans l’atmosphère unique du Clion. Ce petit bourg offre un cadre idéal pour une journée festive en famille ou entre amis.

découvrir la culture et les traditions locales. Les Clionnades sont l’occasion de goûter aux spécialités culinaires de la région, d’assister à des démonstrations de savoir-faire artisanal et de participer à des jeux traditionnels.

profiter de spectacles et musique qui raviront petits et grands ‍ ‍

bar, crêpes, glaces et friandises (sous réserve de modification)

Programme détaillé de la fête à venir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 16:30:00

fin : 2024-08-11 23:00:00

Bourg du Clion Autour de l’Eglise et rue Basse Cure

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

