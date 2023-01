LES CLIONNADES Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LES CLIONNADES Pornic, 6 août 2023, Pornic . LES CLIONNADES Autour de l’Eglise et rue Basse Cure Bourg du Clion Pornic Loire-Atlantique Bourg du Clion Autour de l’Eglise et rue Basse Cure

2023-08-06 14:00:00 – 2023-08-06 23:30:00

Bourg du Clion Autour de l’Eglise et rue Basse Cure

Pornic

Loire-Atlantique Nouvelle formule cette année: représentations spectaculaires, concert et orchestres.

Le feu d’artifices clôturera cette journée innovante et pleine de surprises. Les Clionnades un rendez-vous festif, convivial et familial.

+33 6 14 03 84 56 Bourg du Clion Autour de l’Eglise et rue Basse Cure Pornic

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

