Les Climats s’installent au Musée du vin de Bourgogne Musée du vin de Bourgogne, 18 septembre 2021, Beaune.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du vin de Bourgogne

Dans la cour du Musée du vin de Bourgogne, découvrez les Climats de Bourgogne grâce à des animations ludiques et numériques. Conçu pour une découverte ludique et interactive des Climats du vignoble de Bourgogne, le stand se compose de plusieurs modules et outils numériques. L’objectif est de faire comprendre aux néophytes comme aux amateurs éclairés la notion de “Climats” en Bourgogne et les raisons de leur inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une frise chronologique et un Totem récapitulatif vous feront comprendre ce que sont les Climats. La table numérique vous permettra de découvrir en réalité augmentée la Côte de Beaune et la Côte de Nuits, ses monuments emblématiques et ses spécificités. La table de jeux avec son jeu de l’Oie, ses puzzles et ses boîtes à toucher fait découvrir aux enfants la notion de Climats. Profitez-en pour découvrir le Musée du vin de Bourgogne. Installé dans l’ancien Hôtel des Ducs de Bourgogne, le musée du Vin est entièrement dédié à la Bourgogne viticole. Le musée relate l’histoire du vignoble bourguignon à travers les siècles et aussi celle des hommes qui façonnent le terroir de la région à l’origine d’un patrimoine culturel et de vins mondialement reconnus. Les collections ethnographiques et les objets décoratifs révèlent cette singularité régionale. À ne pas manquer : de très belles tapisseries, sans oublier les pressoirs du XVIème au XIXème siècle [[https://youtu.be/pBYRnITegdk](https://youtu.be/pBYRnITegdk)](https://youtu.be/pBYRnITegdk)

Entrée libre dans la cours du Musée du vin de Bourgogne

Petits et grands découvriront les Climats du vignoble de Bourgogne grâce à des dispositifs numériques et ludiques.

Musée du vin de Bourgogne Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer – Rue Paradis 21200 Beaune Beaune Côte-d’Or



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00