Les Climats en Fête Santenay, 2 juillet 2022, Santenay.

Les Climats en Fête

Cité internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon Santenay Côte-d’Or Dijon Cité internationale de la Gastronomie et du Vin

2022-07-02 – 2022-07-03

Dijon Cité internationale de la Gastronomie et du Vin

Santenay

Côte-d’Or

31 EUR Célébrons les Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial ! Chaque année, l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne vous invite à célébrer l’anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial dans un village ou une ville différente. Rendez-vous cette année à Dijon, à la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin et en centre-ville. Au programme des animations, village vigneron, des visites guidées décalées, randonnée commentée, des ateliers pour les enfants, de la musique, des dégustations, et un grand banquet-paulée à partager ensemble.

Renseignements et réservations sur notre site internet : https://www.climats-bourgogne.com/fr/les-climats-en-fete-2022_941.html

+33 3 80 20 10 40 https://www.climats-bourgogne.com/

Santenay

