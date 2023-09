Grandir en culture Les Clévos Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône Grandir en culture Les Clévos Étoile-sur-Rhône, 28 septembre 2023, Étoile-sur-Rhône. Grandir en culture Jeudi 28 septembre, 08h00 Les Clévos Gratuit sur inscription Le programme est riche Lionel DUJOL, maître de conférences associé Médiat Rhône-Alpes – Université Grenoble Alpes interviendra pour éclairer le concept des droits culturels, bien plus large que de programmer une sortie au théâtre ou au musée ! Une table ronde réunira trois structures relatant différentes expériences sur la Drôme Des ateliers seront proposé l’après-midi pour permettre une appropriation des apports, des questionnements et réflexion sur la posture professionnelle. Les Clévos 390 Rte de Marmans, 26800 Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/journee-departementale-reaap-le-jeudi-28-septembre-2023-1687264149 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

